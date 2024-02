Hana Mašlíková se musí i se synem vystěhovat. Dům zůstane manželovi

Moderátorka Hana Mašlíková se v posledním roce zabývá také prodejem realit. To se jí teď velmi hodí, protože po konci vztahu s manželem, zápasníkem MMA Andrém Reindersem, hledá nový domov pro sebe a svého syna Andreáska. Z domu, kde dosud rodina pohromadě žije, se totiž musí vystěhovat.

"Hledám výjimečné bydlení. Nebudu se stěhovat jen tak někam, abych vypadla. Mělo by mě to okouzlit a očarovat. Může to být klidně novostavba nebo nějaký menší domeček. Byla bych ráda za terasu nebo předzahrádku. Ale ty aktuální ceny pronájmů jsou nesmysl. Ale lepší to asi hned tak nebude a nebudeme spolu žít další tři roky, že bych čekala, že by to mohlo klesnout. Samozřejmě se nám vzájemně uleví, až to oddělíme," řekla pro Super.cz Mašlíková.

Důvody, proč je to právě ona, kdo musí domov opustit, detailně ale rozebírat nechtěla. "Je to osobní, André to tak chtěl. Prostě je to na mně a nechci zbytečně vířit nepříjemné vody," řekla s tím, že dům se pořizoval ještě před uzavřením manželství a logicky je tak psaný právě na Reinderse.

Moderátorka si uvědomuje, že pro mnohé lidi je nepředstavitelný model, ve kterém momentálně s manželem fungují. Už půl roku řeší rozvod, přesto ale mají stále společnou ložnici. I do budoucna by chtěla, aby dokázali udržet dobré vztahy a trávili čas společně se synem jako rodina. "Jsme dva rozumní lidé a doufám, že to tak i zůstane. Fungujeme úplně normálně. Věřím, že pro spoustu lidí je to asi šok, ale jak to u nás trvalo dlouho a už jsme zase rok měli problémy, tak jsme se naučili komunikovat," říká s tím, že je ale možné, že až si oba dva najdou nové partnery, bude dohoda složitější.