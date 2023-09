Hana Mašlíková šla znovu pod kudlu. Nechala si opět upravit prsa

"Je potřeba něco poopravit, ale je to estetická záležitost. Pan doktor je momentálně největší špička u nás," prozradila Hana Mašlíková svým sledujícím na Instagramu důvod své hospitalizace v nemocnici. Tam byla na plánované úpravě svého poprsí.

"Byl to estetický zákrok na úpravu. Úprava poklesu u jednoho prsu a lehká korekce výplní vlastním tukem v místech, kde bylo potřeba, aby nebyla asymetrie," vysvětlila, co ji tentokrát dovedlo na operační sál. Vše prý proběhlo bez komplikací a Mašlíková už byla propuštěna do domácího ošetřování.

Není to ale zdaleka poprvé, co do svého hrudníku nechala řezat. Jednalo se u ní už o třetí operaci. Poprvé si nechala před šestnácti lety své vnady opravdu znatelně přifouknout. "Nechala jsem si svá prsa zvětšit na plné čtyřky, protože přece když už to stojí tolik peněz, tak nebudu troškařit, že jo," nechala se slyšet po letech, kdy svého rozhodnutí začala tak trochu litovat. K reoperaci v roce 2018 ji nakonec ale přivedly závažnější důvody.

"Výměna implantátu u mě byla nutná, protože se na sonu zjistilo, že implantáty mají prasklinky. Bylo to tedy hlavně ze zdravotního hlediska. Implantáty bylo tedy nutné vyměnit a při té příležitosti jsem zvolila i rovnou menší velikost," řekla tehdy. Nyní už je s výsledkem spokojená. Jediné, co jí vadí, je, že kvůli hojení se bude muset nějakou dobu vyhýbat posilovně. Téměř každodenní cvičení je pro ni přitom v podstatě závislostí.