"Za dva měsíce se na mě nebude dát koukat," vzkazuje Mašlíková svým kritikům

"Sto lidí, sto chutí, ale za mě odporné. Za mě jste byla krásná před změnou," napsala jedna ze sledujících Haně Mašlíkové pod fotku na Instagramu, na níž se moderátorka pochlubila svým pokrokem v přípravě na soutěž v kulturistice. Ta se uskuteční v květnu, dva dny po moderátorčiných čtyřicátých narozeninách.

Přestože je Mašlíková na kritiku zvyklá, tentokrát už se neudržela. "Umíte si představit, že vám vlezu na profil a napíšu vám, že jste odporná?! Protože se mi prostě na vás něco nebude líbit. Myslíte si, že to je normální? Hanba by mě fackovala," napsala rázně.

To však nebyl jediný komentář, který její figuru kritizoval. "No jako jo, dřina jako kr*va, ale co pak s tím? Vy jste byla krásná pár týdnů, ale tohle už je nehezký," píše další uživatelka. Ale i na to má Mašlíková odpověď. "Jestli se někomu nelíbím teď, tak za dva měsíce se na mě nebude dát koukat," vzkázala pak Mašlíková svým sledujícím. A dodala, že ona je se svým tělem spokojená jako nikdy v životě a její forma se líbí i jejímu manželovi Andrému Reindersovi. Všechny své fanoušky navíc ujistila, že její aktuální snaha o změnu figury cílí pouze k dané soutěži a po ní bude vypadat zase jako dřív.

Moderátorka v přípravě na soutěž, které se v minulosti dvakrát zúčastnila i herečka Iva Pazderková, nadále poctivě pokračuje. A přestože ji posilování někdy hodně bolí, nejtěžší je prý pro ni nácvik pózování. "Je to moje největší slabina, ale makám na tom," napsala k videu, které sdílela na svých Instastories a kde na podpatcích předvádí své vypracované tělo.

Právě Pazderková dává své kolegyni velkou podporu. "To je krása! Jsi absolutně neuvěřitelná," napsala veřejně pod stejný příspěvek, kde jiní moderátorku kritizovali.