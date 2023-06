Hana Mašlíková chystá další operaci prsou a chce působit přirozeně

"Už je to šest let, kdy jsem byla na úpravě, a chtělo by to trošičku poupravit," říká modelka a moderátorka Hana Mašlíková k tomu, že se znovu chystá "pod kudlu" plastického chirurga. Prsa si bude nechávat upravit už potřetí a doufá, že naposledy.

"Měla jsem pětky, ale asi to tak všechno mělo být. Neříkám, že toho lituji, to bych asi lhala. Ale po porodu jsem cítila, že i ta zátěž, protože trpím od mládí na migrény od krční páteře, není úplně ideální. Rozhodla jsem se, když už na operaci, tak si je nechám zmenšit. I manžel do mě šil, i on byl podílníkem na té změně," řekla v rozhovoru pro Vlastu. "Aby na mě ostatní nekoukali. Doma by chtěl plochou dráhu," dodala se smíchem.

Jednačtyřicetiletá Mašlíková se zkrášlujícím procedurám rozhodně nevyhýbá a do budoucna přemýšlí například o operaci víček nebo faceliftingu. Všechno má ale podle ní své meze. "Ráda bych, aby to zůstávalo pokud možno v té přirozené formě, abych nebyla ta oteklá, "vybotoxovaná" paní bez mimiky. To bych byla ráda, aby se nestalo."