Hana Gregorová si zatančí ve slovenské show Let´s Dance

Stejně jako u nás, i u našich slovenských sousedů je taneční soutěž celebrit, doprovázených profesionálními tanečníky, velmi populární. V prvním díle nového ročníku, který se na obrazovkách TV Markíza objeví už 3. března, zazáří i vdova po herci Radoslavu Brzobohatém, herečka Hana Gregorová.

"Těším se na show Let's Dance. V tomto věku si myslím, že tam budu jediná stará raketa. Doufám, že zvládnu alespoň první tanec a že to mého tanečního partnera fyzicky nezničí. Ale věřím, že to bude příjemné a hezké," řekla pro Markízu Gregorová, která se tak stane nejstarší účastnicí v historii slovenské variace soutěže. U nás ve stejném věku do soutěže šel herec Pavel Trávníček.

Že Gregorová soutěž skvěle zvládne, věří i režisér projektu Pepe Majeský. "Paní Hana Gregorová je herecká diva, která do show patří a obohatí ji. Jsem si jist, že i díky ní nebude chybět na obrazovkách noblesa a elegance," neskrýval své nadšení. Cenné rady do soutěže mohou jistě Gregorové dát její nejbližší, syn Ondřej s manželkou Danielou, kteří sami soutěží prošli.

A ani porota, která bude soutěžící hodnotit, nám není neznámá. Budou ji tvořit bývalá tanečnice Tatiana Drexler, moderátorka Adela Winczeová a choreograf Ján Ďurovčík.