Halina Pawlowská je po covidu vyřízená. Pořád se mi třesou nohy, přiznala

Spisovatelka a herečka Halina Pawlowská neměla covid-19 bez příznaků, dokonce byla léčena monoklonálními protilátkami, které zabraňují těžkému průběhu onemocnění.

Nyní se už vrátila zpět do práce, ale stále se necítí dobře. "Je to velice zákeřná věc. Každý den je jiný, nevíte, jestli už to skončilo, anebo ten covid ještě pořád pokračuje. Ještě měsíc po covidu se mi třesou nohy, jsem oslabená, cítím, že moje výkonnost není tak velká, a když píšu, tak mě daleko dřív bolí hlava. Bolesti zad a za krkem, které člověk má, se zintenzivnily. Je to nepříjemné," popsala v rozhovoru pro Super.cz Pawlowská.

Herečka a spisovatelka také popsala svoje pracovní plány. Chystá vydání nové knihy s názvem Milý Bene. Také už se po nemoci vrátila zpět ke hraní, ztvární ředitelku infocentra v seriálu Zoo, který výhledově televize Prima chystá zařadit do vysílání.

Pawlowská byla v šoku z toho, kolik lidí se na natáčení sešlo. Stále má kvůli nákaze strach z většího počtu lidí. "Pořád se bojím. Nevěděla jsem, že se tady sejde tak obří štáb a jsem úplně paralyzovaná hrůzou. Jenom doufám, že jsou opravdu všichni negativní a nikdo nás nenakazí. Na nic se nedá spolehnout, ale nikomu to nevyčítám, to je prostě ten vývoj, uvedla pro Super.cz.