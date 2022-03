Gérard Depardieu nadále čelí stíhání za znásilnění. Žádost o jeho zrušení soud zamítl

"Vyšetřovací orgán se domnívá, že v této fázi existují závažné nebo odpovídající indicie, které odůvodňují, aby Gérard Depardieu zůstal vyšetřován," uvedl pařížský generální prokurátor Rémy Heitz. Odvolací soud v Paříži tak rozhodl, že bude herce Gérarda Depardieua nadále stíhat. Informovala o tom agentura AFP.

Žalobu podala herečka Charlotte Arnouldová, která se v srpnu 2018 obrátila na policii v obci Lambesc v jižní Francii. Tvrdila, že ji Depardieu dvakrát sexuálně zneužil. Mělo se tak stát 7. a 13. srpna 2018 v jeho pařížském bydlišti. V té době jí bylo dvaadvacet let. V roce 2019 bylo však vyšetřování zastaveno s tím, že se trestné činy nepodařilo prokázat. Mladá herečka se však odvolala a dosáhla toho, že bylo stíhání znovu obnoveno.

Arnouldová původně svoji identitu tajila. To se změnilo až v roce 2021, kdy na Twitteru uvedla: "Jsem Depardieuova oběť. Před rokem byl obviněn. On nadále pracuje, zatímco já se jen snažím přežít." Situace je pro ni o to horší, že Depardieu je přítelem rodiny Arnouldové a zná ji od dětství.

Arnouldová byla při vynesení nynějšího rozhodnutí v soudní síni a podle AFP na ní byla vidět úleva, k případu se však odmítla osobně vyjádřit. Její právnička Carine Durrieu-Dieboltová ovšem AFP řekla, že se její klientce "ulevilo". Oproti tomu Depardieuův právník Herve Temime se vyjádřit odmítl.

Francouzský herec přitom čelil skandálu spojenému se znásilněním už v minulosti. V roce 1991 se časopis Time zeptal Depardieua na rozhovor z časopisu Film Comment z roku 1978, v němž popsal své drsné dětství a citoval jeho tvrzení: "Znásilnění byla spousta, příliš mnoho na to, abych je spočítal." Na otázku, zda se na znásilněních podílel, odpověděl časopisu Time, že ano. "Ale v té době to bylo naprosto normální," dodal herec. Depardieu později tyto výroky popřel a pohrozil časopisu žalobou, časopis Time však odmítl pasáž stáhnout s tím, že rozhovor byl nahrán.