Richard Genzer jako porotce ve StarDance schytává kritiku. Je drsnější než Chlopčík

Za takzvaného kata v porotě StarDance během let platil tanečník Zdeněk Chlopčík. Jak se zdá, roli toho nejtvrdšího kritika po něm převzal bavič a bývalý tanečník Richard Genzer. Ten sám pořad prošel coby soutěžící, a to v deváté řadě. "Kolegové porotci hodnotí výkony párů po taneční stránce, já to beru jako divadlo," prozradil absolvent taneční konzervatoře, který letos za porotcovským pultem zasedá už potřetí.

"Někoho posuzovat je těžký. Každý má jiný vkus. Někdo má rád koprovku, někdo rajskou," říká Genzer, proti kterému se v poslední době na sociálních sítích zvedla vlna nevole kvůli jeho slovům na adresu soutěžících.

Na jeho nejdrsnější letošní výroky se podívejte do galerie.