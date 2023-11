Gal Gadotová se proslavila jako Wonder Woman. Teď ji povolala izraelská armáda

Herečka Gal Gadotová, kterou diváci znají jako představitelku filmové Wonder Woman, pochází z Izraele, kde se také v roce 2004 stala královnou krásy. Když 7. října zaútočili teroristé z hnutí Hamás, byla jednou z prvních, kdo se k celé věci vyjádřil na svých sociálních sítích. "Stojím za Izraelem, vy byste měli také. Svět nemůže sedět na zadku, když se dějí tak strašné věci!" napsala tehdy. A teď svá slova bude moci dokázat i ve skutečnosti. Izraelská IDF ji totiž, coby rezervistku, povolala do služby.

Gadotová není žádným nezkušeným nováčkem, od 18 let sloužila po dva roky jako trenérka bojových umění v Izraelských obranných silách. O svém času v armádě uvedla: "Dáte tomu dva nebo tři roky a není to o vás. Naučíte se disciplíně a respektu."

Po ukončení vojny se však vydala jiným směrem. Její herecká dráha začala v roce 2009, kdy hrála roli Gisele v sérii Rychle a zběsile. Asi nejvíce ji proslavila role Wonder Woman ve filmech Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Wonder Woman či Liga spravedlnosti. Letos měl také premiéru její film Rachel Stoneová: Sázka na srdce, kde si zahrála tajnou agentku.

Její prarodiče pocházeli z Evropy. Dědeček Adolf Weiss, který se narodil v Československu, byl vězněm v Osvětimi a přežil holokaust. Babička opustila Evropu před nacistickou invazí. Gadotová vystudovala právo a politické vědy na izraelské Reichmanově univerzitě.