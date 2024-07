Gabriela Lašková je trojnásobnou maminkou. Narození syna už pár dní tajila

Fanoušci moderátorky a bývalé Miss Gabriely Laškové na tuto zprávu netrpělivě čekali. A jak se ukázalo, Lašková si porod třetího syna nechala nějaký čas jen pro sebe a své nejbližší. "Náš třetí chlapečku, jsi důkazem toho, že na ty nejlepší věci v životě si člověk musí počkat. Štěstí, vděk a láska nabrali zase nový rozměr," napsala k fotografii nožiček, přes kterou je napsáno jméno Edvard.

"První dny jsme si nechali pro sebe, ale ráda bych poděkovala porodnici U Apolináře za veškerou péči. Panu doktoru Horákovi, že nás provedl celým těhotenstvím. Úžasné porodní asistentce Alžbětě Němcové, která mě provedla krásným porodem a spolu s Petrou Šlechtovou pomohly na svět našemu třetímu chlapečkovi. Byly naprosto úžasné. A paní doktorce Markétě Hornové, která mi pomohla ke spontánnímu porodu," dodala vděčná maminka.

S manželem Filipem už mají doma dva kluky - šestiletého Benedikta a tříletého Vincenta. Když v dubnu oznámila, že do jejich rodiny přibude další chlapec, mnohým bylo líto, že se nedočká holčičky. To však Lašková rázně odmítla. "A my si ho moc přáli, protože děláme úžasný kluky. Mít tři kluky bude mazec, ale bude to taky naprosto, naprosto boží. Kluci se brášky nemohou dočkat a všem se chlubí, že budou 'tři bratři'," napsala tehdy.