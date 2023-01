František Ringo Čech byl v nemocnici kvůli mozkové mrtvici. "Už je mi lépe," vzkázal

Fanoušci svérázného hudebníka, herce, výtvarníka a divadelního principála Františka Ringo Čecha se od včerejšího večera báli o jeho život. Čech byl totiž náhle převezen do nemocnice. Se zprávou jako první přišel magazín Showtime, kterému ji potvrdil hercův syn Michael Čech. "Jak nám potvrdil syn Františka Ringo Čecha, jeho tatínek byl teď ve večerních hodinách převezen do nemocnice Na Homolce s mozkovou příhodou," zazněla mimořádná zpráva na konci vysílání.

Zdravotní stav Čecha se ale naštěstí zlepšil natolik, že mohl být dnes v poledne propuštěn do domácího ošetřování. "Tatínkovi je mnohem lépe. Je ale velmi unavený. A už je v domácím prostředí. Doufáme, že bude brzy natolik fit, že si z toho, jak je on zvyklý, udělá legraci," napsal iDNES hudebníkův syn.

Bohužel to není poprvé, co se umělec s podobnými zdravotními problémy potýká. Mozkovou mrtvici už jednou prodělal. Došlo k tomu před třemi lety během jeho pobytu v sousedním Rakousku. O celé věci Čech promluvil v pořadu svého přítele Karla Šípa. "Já jsem měl štěstí, že mě to kleplo v Rakousku! Takže mně odvezli do nemocnice kardinála Schwarzenberga a přišla za mnou dcera se synem. Já ale myslel, že přišla maminka s tatínkem! Prostě, než se dá ta hlava dohromady… Nakonec se ale všichni divili, že jsem se z toho takhle vylízal," zlehčoval svou zkušenost v pořadu Všechnopárty.

Kromě toho se Ringo Čech už dlouhé roky potýká také se srdečními problémy. I kvůli tomu už musel být v minulosti hospitalizován a podstoupil také dvakrát katetrizaci.