Fotograf Saudek: Šokující přiznání o zplození nejmladšího nemanželského syna

Jan Saudek (86) je známý tím, že se netají početnými mileneckými vztahy a nevěrami. A nebál se přiznat, že je otcem několika nemanželských dětí. "Nemůžu se dopočítat svých dětí. Řekl bych, že jich mám tak patnáct nebo šestnáct. A někteří už jsou v penzi. Některé umírají. Ale mám pravnuka, který je o 13 let starší než moje poslední dítě," pochlubil se podle Blesku před časem známý fotograf.

V pořadu TV Prima s názvem Showtime se rozpovídal o nejnovějším potomkovi, synkovi Jonatánovi (1), kterého nepočal s manželkou Pavlou Hodkovou, ale s neznámou Slovenkou (37). "To je zajímavá věc. Tamta dáma si to dítě upřímně přála, je to stará žena, je jí sedmatřicet let… Má nejvyšší čas! Má sice dva doktoráty, ale jestli to chtěla, tak blázen by to odmítnul… Je to z umělého oplodnění, protože já jsem každej večer vožralej a neschopnej do tý holky na****t," šokoval Saudek svým vyjádřením diváky a pravděpodobně i manželku Pavlu, která byla v show jako jeho doprovod.

"Udělalo se to tak, že do ampulky, a ona s tím jela k doktorovi. A oni to tam vpravili," dodal fotograf.

A co na to jeho žena? "Já nevím, já u toho nebyla," odvětila suše Hodková.