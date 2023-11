Fotograf Jan Saudek se dva roky před devadesátkou už dalšího dítěte bojí

S manželkou Pavlínou Saudkovou je světově uznávaný fotograf Jan Saudek šťastný už dvě desetiletí. Za tu dobu spolu přivedli na svět tři zdravé děti. A to je pro muže, který za necelé dva roky oslaví devadesátku, prý až dost. Jenže manželka má, podle jeho slov, zcela jiný názor. "Máme skvělý vztah. Máme spolu tři děti a ona chce další. Bylo by ale neštěstí, kdyby to dítě nebylo v pořádku. Po té osmdesátce už se nemá moc rozplozovat," prozradil Saudek obavy, které stojí za jeho nechutí do dalšího potomka.

Fotograf také uznává, že právě jeho tři děti, které vychovává s manželkou Pavlínou, od něj dostávají jiný přístup, než měl ke svým dalším, dnes už dospělým dětem. "Děti potřebují, aby je někdo miloval, aby jim nikdo nenadával a aby je nebil. A já musím říci, že ty poslední děti, které mám, tak jsem je nikdy neuhodil."

A přestože s manželkou už rodinu rozšiřovat nehodlá, jsou to pouhé dva roky, co se mu narodilo dítě na Slovensku. Jeho matkou má být Saudkova fanynka a na svět přišlo údajně díky umělému oplodnění. Možná i díky tomu si Saudek nemůže dovolit zvolnit své pracovní tempo. "Mám alimenty a platím jak mourovatej. Tak potřebuji vydělávat. Já se těším, až budu opravdu starý a už nebudu muset vydělávat a budu žít z penze. Ale penze je jenom 20 tisíc, což mi vydrží tak jeden den," říká pro eXtra.cz s tím, že plánů do budoucna má ještě celou řadu.

"Já plánuji velkou knihu pornografie. Skutečně prasácké fotky. Nikdo k tomu nechce napsat předmluvu, ale bude to úžasné," těší se umělec proslulý svými pikantními snímky.