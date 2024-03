Tragický osud Tomáše Holého. Největší dětská hvězda, které se klaněli v zahraničí

Svého času bavil u televizí celý národ jako roztomilý klučina s odzbrojujícím úsměvem. Tomáš Holý, který tragicky zahynul 8. března 1990, exceloval v úspěšných rodinných televizních filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny. Dnes je to 56 let od jeho narození.