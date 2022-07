Schwarzenegger si podmanil Ameriku, chtěli z něj mít prezidenta. Slaví 75. narozeniny

reklama

Schwarzenegger má za sebou i úspěšnou politickou kariéru. Sedm let vedl nejlidnatější americký stát, Kalifornii, a do souboje o prezidentský post nešel také proto, že mu to jako rodákovi z Rakouska neumožňuje ústava.

V sobotu 30. července oslaví populární "Arnie" pětasedmdesáté narozeniny. Na nejzásadnější momenty z jeho života se podívejte v naší galerii.