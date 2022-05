Co jste možná nevěděli o brankáři Čechovi: Hraje na bicí a dorozumí se čtyřmi jazyky

"Přechod mezi čtyřicátníky neberu nijak dramaticky. Vesměs nesleduji, kolik mi je let. Spíš beru to, jak se cítím. Beru to tak, že se posouvám do další fáze a etapy svého života. Věřím, že každá dekáda má svoje úskalí i radost. Takže se těším na to, co mi přinese ta pátá dekáda," prohlásil o svém jubileu slavný fotbalový brankář Petr Čech.

Že patří mezi nejlepší fotbalové brankáře české i československé historie, se všeobecně ví. Kolika ale mluví jazyky, jaké bylo jeho první auto a jak se jmenuje jeho domácí mazlíček?

Na zajímavosti o Petru Čechovi se podívejte do naší galerie.