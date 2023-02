Denisa Cziglová z Masterchefa bojuje s rakovinou. "Nechci nikam odcházet," píše dceři

Foodblogerka Denisa Cziglová se v roce 2019 propracovala až do finále populární kuchařské soutěže Masterchef. Několik let už se ovšem potýká s mimořádně agresivní formou rakoviny, kterou se jí podařilo na čas porazit bez chemoterapie. Jejím řešením byl zdravý životní styl, ke kterému patřilo i vhodné stravování. V polovině února oznámila, že se jí vrátil nádor na mozku, a to ještě v agresivnější formě než dřív.

S rakovinou se potýká už od roku 2014. "Začalo to před skoro čtyřmi lety, kdy jsem jednoho dne zařizovala svatební dort pro svou svatbu a ve Vaňkovce jsem zkolabovala, dostala jsem silný epileptický záchvat - takže jsem jela do nemocnice a tam mi za dva dny zjistili, že mám obrovský nádor na mozku. Byl to strašný šok, bylo to pár měsíců před svatbou, nečekané, hrozné," svěřila se Cziglová na svém blogu. Z jídelníčku proto vynechala maso a cukr, svůj nádor dokonce pojmenovala - dostal jméno Evžen, které podle ní evokuje něco neškodného.

"Výsledky z histologie naneštěstí potvrdily to, čeho jsme se všichni nejvíc obávali. Evžen v hlavě se přeměnil ze stadia tři na stadium čtyři glioblastom," informoval na sociálních sítích nedávno její manžel Roman, se kterým má malou dceru Izabelu. "Jedná se o jeden z nejagresivnějších nádorů a léčba je velmi složitá a musí probíhat co nejdříve."

Léčebných variant na speciální klinice bylo vícero, ovšem jedná se v každém případě o nákladné možnosti, které navíc pojišťovna neproplácí. Manžel Cziglové proto založil veřejnou sbírku na portálu Donio, kde se vysbíralo téměř 3,5 milionu korun v průběhu několika dní. Původní cíl byl přitom dva miliony. Na svém Instagramu nešetřila dvojice vděčností s tím, že díky financím má teď mladá maminka větší šanci na uzdravení a své fanoušky budou informovat.

Cziglová byla prozatím z nemocnice propuštěna. Otok na mozku jí splaskl a očekává se, že postupem času se budou její řečové dovednosti zlepšovat, stejně jako čtení a psaní. S příspěvky na Instagramu jí pomáhá manžel.

Foodblogerka chce nemoc porazit zejména kvůli své malé dceři, které ještě počátkem února napsala dojemný vzkaz na svém Instagramu. "Moje malá lásko. Nevím, jak to přesně říct. Protože nechci nikam odcházet. Jen ti chci říct pár slov, že jsem šťastná za to, že tě mám. Že jsem ti mohla dát život a být s tebou," napsala pod svůj příspěvek. "Promiň, že jsem teď chvilku pryč, vynahradím ti to, jak nejdřív to půjde."