Felix Slováček přiznal, že si v ložnici pomáhá pilulkou

Ani po osmdesátce se hudebník Felix Slováček nehodlá stáhnout do ústraní. Naopak má mnoho přání a pracovních plánů. "Mám život rád. Chodím hrát tenis, golf, šachy, a víno, to mám taky rád," řekl saxofonista s tím, že když se postaví před svůj orchestr, je hned nabitý energií.

V duchu tohoto svého přístupu k životu se snaží nepřipouštět si žádné starosti. "Kdyby na mě něco takového šlo… já ale neznám žádný stres nebo splín. Tak se tomu snažím uniknout. Začnu myslet rychle na něco jiného a pozitivního. Já to umím, naučil jsem se to," prozradil Slováček.

A aktivní je, nejen co se týká práce a koníčků. Slováček nerezignoval ani na svůj milostný život, který byl mnohokrát tématem titulních stran společenských magazínů. I když vzhledem ke svému věku už se nemůže spoléhat pouze na přírodu. "Ze začátku mi pomohl pan doktor, který zjistil, že když mi něco chybí, tak se dodá pilulka a hned se to vyrovná. Takže když má člověk starosti třeba s láskou, tak se to dá vyřešit jednou pilulkou a pohybem. To s tím souvisí," popsal se šibalským mrknutím pro VIP Star to, že užívá pilulky, které podporují erekci.