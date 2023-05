Felix Slováček se už týden neukázal doma, Dagmar Patrasová zuří

Minulý týden hudebník Felix Slováček velkolepě oslavil své 80. narozeniny. Největší překvapení během večera ale čekalo na jeho manželku, zpěvačku Dagmar Patrasovou. Slováček totiž pozval i výtvarnici Lucii Gelemovou, s níž svou ženu sedm let podváděl. A během večera měl fyzicky blízko i k dalším ženám. Své manželce se teď klidí z cesty. "Od té doby jsem ho doma neviděla. Zmizel," tvrdí Patrasová.

V tom, proč manžel není doma, má zpěvačka naprosto jasno. "Bojí se mě a má taky proč," řekla Patrasová Blesku. "Koukala jsem jako blázen, když jsem ji (Gelemovou, pozn. redakce) viděla. Opravdu mi to nebylo příjemné. Chtěla jsem ho v tu chvíli zabít," netají své rozhořčení.

"Ani se mně neobtěžoval říct, kde je," rozčiluje se Patrasová s tím, že jediné informace o svém muži má od manželova spolupracovníka. "Od Honzy Adama jsem se teď čistě náhodou dozvěděla, že Felix je od pátku v Bratislavě. Dobře, ale kde spal ty tři noci? Tak byl u Gelemový, nebo u tý Lenky Dragounový, anebo u jiný flundry. A docela by mě zajímalo, kdy se hodlá vrátit domů!" dodává zpěvačka s tím, že na tento týden mají naplánovanou společnou akci, a sice křest CD.

"No tak za tohle by si zasloužil rozhodně pár facek. O tom mně taky totiž zapomněl říct. Ale ano, já to pokřtím, nikoli ale kvůli Felixovi, ale kvůli Honzovi Adamovi, který to cédéčko vymyslel a dal tam i tři moje písničky, z toho mám radost," prohlásila Patrasová. "A klidně ať si tam opět pozve Gelemovou nebo nějakou jinou a zase se neukáže tejden doma, mě už to nerozhodí," uzavřela naštvaně.