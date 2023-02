Felix Slováček se opět schází se svou bývalou milenkou Lucií Gelemovou

Sedm let trval milenecký poměr, který hudebník Felix Slováček udržoval s o polovinu mladší výtvarnicí Lucií Gelemovou. Celou dobu však byl stále ženatý se zpěvačkou Dagmar Patrasovou. A přestože jejich aféra před dvěma roky oficiálně skončila a zdálo se, že si Patrasová může oddychnout, ukazuje se, že tomu tak nejspíš není.

"Je pravda, že s Felixem jsme navázali přátelský vztah, a jsem za to ráda. Občas se vidíme a těší mě, že spolu dokážeme na velmi důstojné úrovni komunikovat," prozradila Gelemová pro server Život v Česku.

Na konci roku 2021 to přitom vypadalo, že Slováček svou mladou milenku nadobro vymazal ze života. Stalo se tak poté, co byla vyfocena, jak ráno opouští pražský hotel ve společnosti jistého bohatého podnikatele. Tehdy si hudebník dupl a Gelemová dokonce musela okamžitě opustit byt, který Slováček platil.

"Paní Gelemová už pro mě neexistuje, vůbec nejsme v kontaktu, nemyslím na ni," řekl tehdy. Vzápětí se pokusil urovnat vztah se svou manželkou. A přestože si v uplynulých měsících s Patrasovou přes média vyměnili pár velmi ostrých vyjádření, ve kterých Slováček komentoval zálibu své ženy v alkoholu, zpěvačka věřila, že se jejich manželství vrátí do normálu.

"Teď už je to opět v pohodě. Jsou to takové přeháňky a vlastně není potřeba je mediálně komentovat. Někdy je to nahoře, jindy dole," řekla s tím, že je hlavně ráda, že se vyřešily manželovy milostné pletky. Současné vyjádření bývalé milenky svého muže Patrasová nekomentovala.