Felix Slováček byl u toho, když dceři našli rakovinu. "Nesmím na to myslet," říká

Vidět své dítě nemocné je pro rodiče ta nejtěžší věc. A nic na tom nemění ani fakt, že je potomek už dospělý. Těžké časy tak momentálně prožívá saxofonista Felix Slováček, jehož dcera Anna Slováčková bojuje s rakovinou plic. "Nějakou metastází to asi začalo, když se to takhle přestěhovalo. Je to na h*vno! Co vám mám říkat… Pro mě jako pro tátu je naprosto příšerný, že moje malá holčička je vážně nemocná, a i kdybych se sebevíc snažil, nemůžu jí nijak pomoct," říká zdrceně s tím, že se na celou věc snaží nemyslet, protože by ho to zničilo. To mu ale nebrání poskytovat dceři maximální podporu. Ostatně byl to právě on, kdo byl s Aničkou v okamžiku, kdy si opět vyslechla krutou diagnózu.

"Byl jsem s Aničkou na prvním rentgenu. Protože kašlala, odvedl jsem ji k paní profesorce Čermákové a ta hned z prvního snímku poznala, že tam je problém. Poslali ji na další vyšetření, tak jsem s ní na ně jezdil. Zažíval jsem to s Aničkou, jak to celé propuklo. Nakonec přišla a řekla mi: ‘Tati, je to zase tam’," svěřil se webu eXtra.cz Slováček. O svou dceru má velký strach i kvůli jejímu věku. Podle lékařů je taková nemoc u mladých lidí daleko agresivnější.

Ani tak ale nikdo z rodiny nepochybuje, že Anička opět zvládne boj s rakovinou vyhrát. "Žiju ale v přesvědčení, že to dobře dopadne. A že Anička bude mít tolik štěstí, že to vybojuje. Ona sama je taky pozitivní. Jak to celé bude, to vědí ale snad jen doktoři. Uvidíme, jak zabere chemoterapie," říká.

Saxofonista je také rád, že se jeho dcera neuchyluje k alternativním způsobům léčby a důvěřuje medicíně. "Aniččin děda byl doktor, takže moc dobře ví, že je lepší respektovat medicínu a neposlouchat šarlatány. Kdyby zkusila všechno, co jí lidé nabízejí k vyléčení, tak by ji to nejspíš zabilo."