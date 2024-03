Excentrický věštec Vlastík Plamínek se vrací na obrazovky. Bude hrát o milion

I ten, kdo nikdy neviděl pořad Volejte věštce, se nejspíš nevyhnul poslechu písně Štěně, kterou osobitým způsobem interpretoval Vlastík Plamínek. Excentrický věštec, vlastním jménem Vlastimil Brůček, se nyní vrací na televizní obrazovky. V pořadu Superlov může vyhrát až milion korun.

Po loňském úspěchu pořadu Superlov, což je speciální verze soutěže Na lovu, se do druhé série přihlásilo obrovské množství lidí. Utkat se s Lovci přišel například někdejší moderátor Televizních novin Martin Severa, hokejista David Růžička nebo právě věštec Vlastík Plamínek.

Vlastík nezůstal nic dlužný své pověsti showmana, do studia dorazil v dlouhém kimonu a s proslulým bubínkem, kterým roky doprovázel své svérázné televizní věštby. V Jakubovi Kvášovském alias Kalkulátorovi zanechal díky své extravaganci dokonce největší dojem ze všech soutěžících. "Do natáčení jsem ho vůbec neznal, tak jsem se nestačil divit," přiznal jeden z Lovců.

V rozhovoru pro Refresher Vlastík Plamínek před lety přiznal, že jeho píseň Štěne vznikla proto, aby ho z Volejte věštce vyhodili. Nelíbilo se mu, že se z pořadu vytrácí duchovno a jde čím dál víc o komerci. Byl ale vázaný smlouvou. "Rozhodl jsem se udělat takovou trochu kulišárnu, kdy jsem ukázal, co je to dynamická meditace, práce s bubínkem, práce s dechem, ale navlékl jsem to na takové trochu blbosti. Tak vzniklo Štěně, kdy já tam udělám nějaké to hehehe, hahaha, štěně a oni mě vyhodí." Jak to dopadlo, víme - Plamínek navzdory svému předpokladu nedostal padáka, ale stal se na dlouhou dobu jedním z nejoblíbenějších televizních věštců.