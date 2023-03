Ewa Farna se v České televizi rozplakala. Zdrtila ji smrt mladé maminky

Česko-polská zpěvačka Ewa Farna je sice věřící, ale se zákazem potratů v Polsku se rozhodně neztotožňuje. Sama by interrupci pravděpodobně nepodstoupila, na druhé straně si uvědomuje, že existují životní okolnosti, kdy žena nemá na výběr, a proto si myslí, že není vhodné je zakazovat.

"Víra má ovlivňovat naše rozhodnutí, ne to, že to zakážeme někomu jinému, kdo nevěří v boha, nebo věří, a přesto se může rozhodnout jinak," zamyslela se ve svém posledním rozhovoru pro Českou televizi v pořadu Interview Speciál. Přiznala, že když během svého těhotenství navštívila Polsko, pociťovala úzkost z toho, že by v případě nenadálých zdravotních komplikací mohla skončit v tamní nemocnici.

"Necítila jsem se vůbec bezpečně, a to jsem občan Česka, nežiju tam," svěřila se s tím, že by se v takovém případě radši nechala odvézt zpátky domů. Za svůj polský původ se ale nijak nestydí, dokonce byla v roce 2011 součástí kampaně, kterou povzbuzovala Poláky žijící v Česku, aby se k této národnosti hrdě hlásili při sčítání lidu. Je to podle ní důležité pro zachování této komunity a kultury. Přesto ale nesouhlasí s přísnými pravidly, která ohledně interrupcí polská vláda zavedla.

"To, co se děje v Polsku, mi nepřijde nijak v pořádku," komentovala situaci s tím, že není polská občanka, a tudíž tam nemá volební právo. U zákazů potratů se navíc v Polsku často argumentuje křesťanskou vírou. S tím ale Farna, navzdory svému náboženskému přesvědčení, nesouhlasí.

Svůj postoj ilustrovala na případě matky, kterou v pátém měsíci druhého těhotenství informovali lékaři o tom, že plod se už nevyvíjí. Kvůli přísným pravidlům se ale čekalo, až plod zemře, aby mohli uskutečnit zákrok. Interrupci už udělat nestihli, třiatřicetiletá matka zemřela na sepsi. Doma už měla pětiletou dceru.

Farna upozornila na to, že takových a podobných případů je v Polsku mnoho. Ženy a malé holčičky, o kterých vyprávěla, jí přišlo natolik líto, až jí vyhrkly slzy. "Není to fér," konstatovala soucitně. "Některé holky umřou vlastně zbytečně a můžou po sobě nechat doma třeba další dvě děti."