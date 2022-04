Ewa Farna na Andělech neudržela emoce, rozplakala se kvůli zemřelému kamarádovi

"Mám první volný večer jako dvojnásobná máma," prozradila zpěvačka Ewa Farna při příchodu na předávání hudebních cen Anděl, kde ze čtyř nominací proměnila jednu, a to v kategorii zpěvačka roku. "Děkuju moc za tu krásnou cenu, já jsem si to moc přála. Nebudu vám kecat, já jsem si to fakt moc přála," zareagovala bezprostředně Farna.

Během večera také zazpívala skladbu Tělo, což následně na Instagramu okomentovala slovy "Ukončení šestinedělí ve velkém stylu". Koncertu ale předcházely velké přípravy a na generálku dorazila Farna i s dcerou Ellou, která přišla na svět začátkem března. Kromě ní má Farna s manželem Martinem Chobotem ještě syna Artura.

Během večera se nejen bavila, ale neubránila se ani slzám, když za zesnulého zpěváka Davida Stypku přebírala jednu z tří cen, které získal, jeho manželka Kateřina. "Moc tady chybí, nejen u nás doma," řekla Kateřina, která má s Davidem tři děti.

S Davidem Stypkou, který zemřel 10. ledna 2021 na komplikace spojené s rakovinou slinivky a covidem-19, ji totiž pojilo nejen velké přátelství, ale také pracovní aktivity. Nazpívali společně například duet Dobré ráno, milá. Stypku akademie ocenila za nejlepší píseň, album a také jako nejlepšího sólového interpreta.