Eva Podzimková se těší z druhého těhotenství. Pro dceru si přála sourozence

Herečka Eva Podzimková, za svobodna Josefíková, oznámila šťastnou novinku v pořadu Superchat na webu Super.cz. Těší se z toho, že její prvorozená dcera Lota, kterou má s manželem, scenáristou Matějem Podzimkem, bude mít malou sestřičku nebo bratříčka.

"Já i manžel máme sourozence. Oba máme sestru, takže pro nás bylo naprosto přirozené uvažovat o konečném počtu členů rodiny čtyři. A vlastně se to už děje a ten sourozenec brzo přijde," řekla a oznámila tak, že už je v jiném stavu.

Na pohlaví miminka jim nezáleží. "Řeknu teď klišé, ale klišé to jsou, protože jsou pravda. Chtěla bych zdravé děťátko, a jestli to bude holka, nebo kluk, to ať si vyřídí to dítě nebo Pán Bůh nebo kdokoli," odpověděla s pokorou. "Je nám to jedno. Hlavně, ať je to spokojené a veselé dítě."

Současně připustila, že v pracovním nasazení bude muset kvůli rodině trochu zvolnit. Počítá s tím, že na nějakou dobu zmizne kvůli dětem z obrazovek i veřejného života. "Předpokládám, že to tak dopadne, protože se snažím uchránit si čas pro rodinu," připustila.

"Je mi jasné, že je rozdíl mít doma jedno dítě nebo mít jedno malé dítě a druhé miminko, takže se asi na chvíli ztratím, ale nevím, na jak dlouho to bude. A jestli mě brzy čeká nějaká práce, se uvidí, to je zatím ve hvězdách," dodala smířeně.