Eva Perkausová čeká miminko. Těhotenství se jí povedlo utajit až do pátého měsíce

"Teď začínám pátý měsíc, takže jsem ráda, že se to podařilo nějakou dobu utajit. A jsem spokojená, že jsem to mohla nechat pod pokličkou a s partnerem si to zatím užívat ve dvou," řekla Eva Perkausová pro magazín Show Time.

S pravdou musela jít podle vlastních slov ven proto, že pátý měsíc těhotenství už na ní začínal být vidět. "Bříško trochu mám. Dopnout šaty mi už dělalo občas problém. A to nejen přes hrudník, ale i přes bříško. Takže už jsem to musela oznámit, protože to už nešlo dál tajit," přiznala moderátorka.

Na rozdíl od jiných žen, které v prvním trimestru sužují nevolnosti, si Perkausová na nic takového nestěžuje. "Zatím nemám žádné špatné stavy, jiné chutě nebo nálady a nevolnosti. Absolutně nic. Není aktuálně nic, co bych mohla vytknout," pochvalovala si a dodala, že výbavičku pro miminko bude řešit až v okamžiku, kdy budou s manželem Ivanem Heckem znát pohlaví.

Oznamování důležitých životních změn z písečných pláží se už pomalu stalo u Perkausové zvykem. Letos v lednu podobně překvapila své příznivce, když se během dovolené na Mauriciu za Hecka provdala.