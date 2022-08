Eva Jeníčková prosí o peníze na svou léčbu. Potřebuje desetitisíce dolarů

Herečka Eva Jeníčková, kterou u nás asi nejvíce proslavila role Vendulky Utěšitelky ve filmové sérii Básníci, žije dlouhé roky v Americe, kde dokázala prorazit coby tanečnice a herečka. Svým sledujícím se ale poslední roky téměř neozývala. Až teď našla sílu vysvětlit, co se v jejím životě děje. Těžké zranění ji téměř upoutalo na invalidní vozík.

To jí v roce 2018 způsobili dva pitbulové, kteří ji v Kalifornii, kde žije, srazili při procházce s jejím psem. "Jeden mi přišpendlil levou nohu, druhý mě vystřelil do vzduchu, kde jsem se otočila a dopadla na pravý bok s levou nohou složenou pod pravou," popsala Jeníčková, kterou majitelé útočících psů nechali bez pomoci.

Dlouhé roky pak žila v bolestech a se špatnou diagnózou. Málem došlo i na výměnu kyčelního kloubu, kterou ale odmítla. Podle svého současného lékaře udělala dobře, protože po takovém zákroku by prý už nebyla schopná vůbec chodit.

"Měla jsem čtyři úplně natržené svaly, vedoucí k pravé kyčli. Střední hýžďový sval, který je hlavním nositelem tělesné hmotnosti, byl zcela odtržen, ztenčil se a chirurg musel použít dárcovskou šlachu, aby ho znovu připevnil. Utrhly se mi všechny tři hamstringy v zadní části nohy, spojené doslova jen drobounkou nití se spodní částí pánve," popsala herečka svá zranění na stránce Gofundme.com.

Tam také v současnosti zveřejnila celý svůj příběh a snaží se s pomocí dárců vybrat dost peněz na náročnou léčbu v hyperbarické komoře. Do ní musela hned v počátku investovat dvacet tisíc dolarů. Vybrala tak všechny své úspory a snaží se online učit, ale všechny účty za lékaře sama zaplatit nedokáže. K dnešnímu dni je stav na jejím veřejném účtu něco málo přes sedm tisíc dolarů. Částka, na kterou se potřebuje dostat, je ale o mnoho vyšší, a sice padesát tisíc dolarů.

Na svém profilu na Instagramu také poděkovala nejbližším přítelkyním Venetii a Frosene Phillipsovým za podporu a za to, že jí pomohly její příběh zveřejnit. Ona sama by se k tomu prý nikdy neodhodlala. "Sama bych to nikdy neudělala a nebyla schopná to udělat. I jen mluvit o mém zranění je těžké."