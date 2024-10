"Jsem militantní nekuřák," říká Eva Holubová, která se angažuje v boji proti mrtvici

Herečka Eva Holubová před několika týdny podstoupila akutní operaci aneurysmatu v hlavě. Hrozilo, že céva může každou chvíli prasknout, což by pro ni představovalo smrtelné nebezpečí. Holubová dobře ví, jak umí být stav, kterému se říká mrtvice, nebezpečný.

"Mně vzala v mládí mámu a moji rodině málem… Na JIP jsem zahlédla za ten týden, co jsem tam ležela, spoustu případů, jejichž oběti neměly to štěstí co já, aby se na to přišlo, ještě než to rupne," rozepsala se Holubová na svém profilu na Instagramu. Popsala také to, jaké kroky dělá proto, aby už jí žádné nebezpeční nehrozilo.

Zásadním krokem je nepít alkohol, jehož se zbavila už před mnoha lety, a nekouřit. "I když alkohol nemusí být spouštěč, moje maminka byla abstinentka a nekuřačka. I já jsem se jí stala, třetím rokem nekouřím. ‘Pomohlo’ mi postcovidové astma, opět vůle a vědomě jsem si to znechutila. Jsem militantní nekuřačka, přiznávám. Kolegové v divadle mohou potvrdit," netají se Holubová.

Ve svém zdravém životním stylu dokonce zašla ještě dál. Nepije prý ani kávu, protože její chuť měla vždycky spojenou právě s cigaretami. Kromě toho se snaží také upravit svoji váhu. To jí však nejde zdaleka tak dobře, jak by chtěla.

"Řekla jsem si, že dokud neshodím na 69 kilogramů, nesmím si koupit nic nového na sebe. Jenže jsem zjistila, že to je slabá motivace. Navlékla jsem si na sebe tepláky a mikinu XXL a dala si svíčkovou se šesti," přiznala otevřeně.