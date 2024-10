"Fotí si mě v nemocničním mundúru," stěžuje si Eva Holubová po operaci

Fanoušci herečky Evy Holubové si mohou oddychnout. Holubová je úspěšně po operaci aneurysmatu. A přestože se objevily informace, že se jedná o výduť na aortě, nebylo tomu tak. "Chci něco uvést na pravou míru, neměla jsem výduť na aortě, bylo to v hlavě," napsala Holubová ke snímku z nemocničního lůžka.

"V pondělí jsem nastoupila na vyšetření, večer jsem si ještě odskočila zahrát Líbánky, ale druhý den jsem se stala poslušnou pacientkou lékařů a hlavně doktorek v Nemocnici Na Homolce," popsala svůj poslední týden. I když si na péči personálu nemůže stěžovat, život jí ztěžují ostatní pacienti a jejich necitlivé chování.

"Neubráním se různým spekulacím a focení ze stran návštěvníků nemocnice, když mě vezou na nějakou proceduru. Sestřičky se mě ptají, zda mi to vadí. Ale to asi není to slovo, mne to mrzí, že si člověk fotí člověka, který má potíže," povzdychla si herečka.

"Jsem vděčná za úsměv, za pozdrav a díky těmto projevům kašlu na ty amatérské paparazzi, představuju si, jak přijdou domů a řeknou: 'Božka, dneska pro tebe něco mám. Hele, rozcuchaná Holubka v pacientském mundúru!'" neztrácí Holubová nadhled.