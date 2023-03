Eva Decastelo přes víkend zkolabovala, musela do nemocnice

Není to poprvé, co Eva Decastelo zkolabovala kvůli přepracování - už v roce 2014 skončila v nemocnici na kapačkách. Stejnému problému čelila teď přes víkend. Jelikož přijímala jednu pracovní nabídku za druhou, vymstilo se jí to a její tělo zátěž už zkrátka neuneslo.

"Z přemíry práce jsem zkolabovala a přišla o hlas. V Sokolově jsme měli s Osmannyho talk show úplně vyprodáno a já jsem po cestě cítila, že ztrácím hlas. Náš producent mě musel odvézt na pohotovost do sokolovské nemocnice, kde mi dali kapačku a inhalaci, abych aspoň odmoderovala večer," popsala stresující situaci Decastelo pro Blesk. "V léčbě pokračuji i v Praze, a navíc mám týden volno."

Rozhodla se proto trochu zpomalit, a dokonce si vyhradila i čas na třídenní dovolenou s maminkou, se kterou mají v plánu navštívit španělskou Málagu, kde zatím ještě nebyly. Její máma ovšem už delší dobu toužila se tam podívat.

"Mamka je v důchodu a jsem ráda, že za to, jak se o mě celý život starala a pomáhala mi, jí to aspoň trochu mohu vracet," prozradila své pohnutky. "Mamka perfektně zvládá logistiku, jak ubytování, tak různá místa, takže nás to nestojí ledvinu."