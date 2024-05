Eva Burešová si dává na rok pauzu. "Opustila jsem svou druhou rodinu," říká o Zoo

Ačkoli svou kariéru započala Eva Burešová jako zpěvačka, když se ještě v roce 2011 probojovala do finále soutěže Česko Slovensko má talent, za posledních osm let se živila zejména jako herečka, a to hlavně v seriálech. Popularitu si získala jako Týna v seriálu Slunečná a posléze se do povědomí diváků zapsala jako Viky v Zoo.

To, že plánuje skončit, oznámila teď na jaře, ale s produkcí to diskutovala ještě před pár měsíci. Loni v srpnu se domluvili na tom, že si Burešová bude moci od natáčení odpočinout a věnovat se víc divadlu a svým vlastním projektům. "Dávám si od seriálů na rok pauzu," potvrdila teď svůj dlouhodobě připravovaný plán. "S Primou se úplně neloučím, budu někde, kde se vracím na místo činu. Velmi se na to těším. Chystám desku, singly, muzikály… chci se na chvilku věnovat hudbě, protože to je to, s čím jsem začala. Seriály neopouštím, ráda se vrátím, ale teď si dávám roční pauzu."

Rozlučka se seriálem nebyla ovšem tak jednoduchá. "Na druhou stranu je pravda, že se to za těch osm let pro vás tak trošku stane paralelní rodinou. Po osmi letech jsem tak opustila druhou rodinu. Je to pro mě tedy i trošku smutné," přiznala herečka a zpěvačka pro Super.cz.

A nešetřila pochvalou na své spolupracovníky i zkušenost samotnou. "Je to neuvěřitelné a hezké, že jsem to prožívala se stejnou partou. Spousty těch lidí se mnou zažívalo hodně věcí. Byla to pro mě obrovská škola a jedna z nejhezčích," pochvaluje si Burešová. "Nabrala jsem zkušenosti, potkala úžasné kolegy. Je to pro mě srdcovka, tu práci mám ráda, nejsem a nikdy nebudu typ herečky, která by tu práci hanila."