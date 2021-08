Eva Burešová ze Slunečné se už loučila s hraním, tělo jí vypovědělo službu

Hlavní herecká hvězda seriálu televize Prima Slunečná se na svém sociálním účtu svěřila s nevysvětlitelnými zdravotními problémy, jejichž původ doteď neznala. Eva Burešová trpěla takovými potížemi, že se nemohla naplno věnovat hraní.

Dala si několik dní pauzu, aby si ulevila od bolestí zad, které provázely i další potíže. Bolest končetin, dočasná ztráta zraku na jednom oku, špatná rovnováha. Mladá herečka se obávala, že bude nucena skončit s hraním. "Byla jsem ze sebe opravdu nešťastná. Říkala jsem si, to raději nehrát vůbec, než divákům předávat tak málo," postěžovala si na svém Instagramu.

Když se problémy po několika dnech odpočinku vrátily, podstoupila magnetickou rezonanci a výsledek ukázal, kde je problém. "Představte si, že mi nějaký kanálek tak trochu tlačí na nervy. Proto jsem měla tolik let potíže," komentovala. "Tak mě teď čeká řada cvičení a terapie. A víte co? Mně se strašně ulevilo. Je to tak uvolňující pocit - vědět," nevzdává se 28letá představitelka Týny Popelkové ze Slunečné.

Herečka sdílí na Instagramu s fanoušky mnoho ze svého soukromého života. Popisuje různé zkoušky, například jak ji po narození syna Nathaniela opustil jeho otec, který dal přednost své kariéře, a ona zůstala na všechno sama. Přiznala tam také nový vztah se známým kuchařem Přemkem Forejtem.