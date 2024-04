Emanuel Ridi zavřel už třetí restauraci

Jako šéfkuchař v televizních pořadech si získal Ital Emanuel Ridi velkou oblibu u diváků. V reálném životě se mu ale tolik nedaří. Ridi totiž v Praze zavřel už svou v pořadí třetí restauraci. Věnovat se teď bude hlavně natáčení pořadu ve spolupráci s hudebníkem Matějem Ruppertem.

"Pan Ridi restauraci prodal. Proč, to je na delší rozebírání. Letos určitě nikde jinde vařit nebude, a jak to bude v budoucnu, to se uvidí," řekla deníku Aha! Ridiho přítelkyně Sára Pichlová. Restaurace Manú je podle jejích slov zavřena už od poloviny února. "Rozhodnuto, že se tak stane, bylo už ale letos přesně na Nový rok. Jestli na místě Manú bude opět restaurace, to záleží na novém majiteli, co s tím udělá," dodala kuchařova partnerka.

Svou první restauraci otevřel Ridi už před pětadvaceti lety spolu se svou tehdejší manželkou v pražských Dejvicích. V roce 2015 ji prodal. Jen o rok později otevřel další blíže centru města. Jenže té zlomila vaz pandemie covidu a s ní spojená omezení. V roce 2021 tak definitivně zavřeli.