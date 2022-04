Eliška Balzerová zavzpomínala na experimentování s marihuanou

V době studií na JAMU ji do tajů studentského života zasvětila spolužačka Jana Švandová. "Dali ji na koleji ke mně na pokoj na převýchovu. Byla jsem hodná holka, ráda jsem se učila, nadšená studentka. Švanďa pořád někde běhala. Tak řekli, že bude bydlet s Havránkovou (dívčí jméno Balzerové - pozn. red.). Mnohému mě naučila. Třeba kouřit," prozradila herečka s tím, že u jejích prvních pokusů asistoval i Bolek Polívka. "Říkal: 'Každý umělec musí kouřit, dcérko.' Ale já jsem toho potom nechala," dodala.

Nezůstalo jen u cigaret. "Jana studovala francouzštinu, a když se vrátila ze stáže z Paříže, přivezla semínka marihuany. Chtěla to vypěstovat a ochutnat, že všude v Paříži to jede. Tak jsme si to zasadily do kořenáčků za okno. Když se kolegové ptali, co to pěstujeme, říkaly jsme, že jsou to takové begónie. Nádherně nám to rostlo. Ostříhaly jsme to, usušily, všechno tajně. Nadrolily jsme si to, koupily si papírky, smotaly, sedly jsme si, nechaly to projít hlavou. A nic. Bylo nám děsně blbě, ale žádnej efekt. Asi špatné sazenice," zavzpomínala Balzerová.

Prý vyzkoušely i afrodiziakum, když svým chlapcům vařily guláš z býčích varlat. "Chutná jako telecí," dodala herečka se smíchem.

Jako další hosté se v pořadu představili divadelník a písničkář Jan Jiráň, nejlepší pokerový hráč Česka Martin Kabrhel a také herci Jakub Štáfek a Jakub Prachař, které momentálně spojuje chystaný snímek Vyšehrad: Fylm. Nejnovější díl 7 pádů Honzy Dědka startuje na TV Prima ve středu 12. dubna ve 21.35.