Eliška Balzerová si vyžádala dublérku. Pak se raději svlékla sama

V roce 1979 natáčela Eliška Balzerová film Zlatí úhoři. Hrála v něm paní Rozvědčíkovou a ve scénáři nechyběla nahá scéna. Herečce se do ní nechtělo, trvala na dublérce, ale dopadlo to jinak.

"Měla jsem se tam koupat v takové tůni. Pan režisér Karel Kachyňa mi řekl, že budu muset do té vody nahá. Říkala jsem, že to je vyloučený, že bych nastydla," prozradila herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Vymlouvala se tak dlouho, až režisér svolil, že Balzerovou zastoupí dublérka. "Druhý den přišla taková dívka, promiňte mi, ale to byla hlava-prdel-podlaha. Říkal, že nikoho jiného nesehnali. Došlo mi, že si každý bude myslet, že jsem to já. Takže jsem řekla: rejžo, jdu do naha! To jsem tehdy ještě mohla," popsala herečka.

Zároveň i ona potvrdila, že jakmile se natáčejí intimní scény, nahrne se najednou na plac skoro celý štáb. A to měla slíbeno, že u scény zůstane jen kameraman Jan Čuřík. "Pan Kachyňa byl jako můj táta, bydleli jsme naproti sobě, takže jsem se před ním nestyděla. Už mě viděl v okně. Jsme měli okna blízko. Statečně jsem vlezla do té vody, hodila jsem na sebe osušku a na druhé straně z pláně mi celý štáb tleskal. Všichni tam byli," zavzpomínala na pětačtyřicet let starou událost.