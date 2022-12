"Dvě stovky to nebyly." Představitelka Stiflerovy mámy snížila počet svých partnerů

"Po Prcičkách jsem měla hodně sexuálních zážitků. Natáčení toho filmu mělo spoustu výhod. Chci říct, že nebýt toho filmu, asi bych se nikdy nevyspala se dvěma stovkami lidí," řekla herečka v rozhovoru pro magazín Variety.

Když ji následně zpovídali pro Entertainment Weekly, zeptali se herečky, kdo z té dvou stovky partnerů byl nejlepší. Coolidgeová odpověděla: "Jsem ráda, že se na to ptáte. Já to ze srandy přehnala, ale ono se tady asi moc žertovat nedá. Takže bych ráda řekla, že to není pravda, šlo o nadsázku."

Coolidgeová každopádně potvrdila, že ji role ve filmu Prci, prci, prcičky dopomohla k tomu, že se rejstřík jejích sexuálních partnerů rozšířil o skupinu pohledných mužů, kteří byli mladší než ona. V této souvislosti zmínila "veselou příhodu z intimní chvilky".

"Byla jsem s jedním obzvlášť mladým klukem," začala Coolidgeová a ihned dodala, že šlo o legální sex. "Nebudu zabíhat do podrobností. Ale druhý den ráno, jsem mu řekla, že si potřebuju zajít ke kadeřnici na foukanou. Takže on zavolal své matce, aby mu poradila, kam mám jít. Bylo to takový divný. Když jí volal, muselo jí být jasný, že jsme se spolu vyspali."

Role Stiflerovy mámy ale nepřinesla Coolidgeové jen výhody. Kvůli ní spadla do herecké škatulky, ze které se vymanila až loni, a to právě díky seriálu Bílý lotos.