"Začal jsem ječet, když mi řekli, že půjdu na Měsíc." Yemi A.D. jde ve stopách Remka

Všestranný umělec Yemi Akinyemi Dele, který si říká Yemi A.D., byl vybrán jako jeden z osmi členů posádky kosmické lodě Space X, která se chystá obletět Měsíc. Mise má trvat osm dní a spolu s ním poletí ještě sedm dalších umělecky založených a zajímavých lidí, včetně amerického DJe Stevea Aokiho nebo korejského rappera TOP, které si japonský miliardář Jusaku Maezawa vybral z milionů uchazečů z 249 zemí jako doprovod.

"Slovy se nedá vyjádřit, jak hlubokou pokoru cítím," napsal v noci na svůj Instagram Yemi A.D., který hrdě reprezentuje jak Česko, tak i své africké kořeny. Narodil se v Liberci české mamince a nigerijskému tatínkovi. Tanec je podle něj způsobem, jak překonávat bariéry - v dětství si totiž uvědomoval, že vypadá jinak než děti kolem, a tanec se pro něj stal jediným jazykem. Pohybem vyjadřuje svou kreativitu.

Na zprávu, že byl do projektu "dearMoon" vybrán, reagoval s takovou radostí, až všechny v Zoom místnosti rozesmál. "Pamatuju, že jsem začal křičet, ječet, vstal jsem ze židle a začal jsem tančit. Totálně jsem zapomněl na to, že na tom Zoomu pořád někdo je," vzpomínal s úsměvem Yemi na hezký okamžik. "Usadil jsem se zpátky a potil jsem se… nevěřil jsem tomu. Naposled, co někdo z České republiky letěl do vesmíru, bylo ještě, než jsem se narodil."

To, že byl vybrán do tohoto projektu, vnímá jako čest, nejen pro sebe jako pro Čecha, ale také jako Nigerijce. "Přišel jsem odnikud, z velmi nepříznivých podmínek," řekl Yemi s tím, že doufá, že jeho příběh bude pro další děti jako on inspirativní, aby naplnili svoje vlastní sny.

Vesmírní cesta ho ale současně i trochu děsí, přece jen se jedná o výpravu kolem Měsíce. "Myslím, že nejvíc mě vyděsí, až budu stát před raketou," přiznal s tím, že se na zážitek moc těší. Své spolucestující vnímá pozitivně, jako "superhrdiny": "Jsou to silní tvůrci a opravdu se těším na to, až uvidím, co vytvoříme společně."