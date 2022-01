Přišla drsná kritika. Píseň Gottové rozdělila veřejnost. Nesuďte ji, hájí ji fanoušci

Nejstarší dcera zesnulého zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová vydala v pondělí svůj první videoklip s názvem Pro tebe, kterou věnovala svému otci. "Je to zpověď o tom, jak jsem se cítila v době, kdy se na textu pracovalo, což nebylo zrovna nejlepší období mého života. Byla jsem tady v Praze velmi nešťastná," popsala osmačtyřicetiletá dcera slavného zpěváka pro iDnes. "Píseň je vyjádření toho, co bych mu ještě chtěla říct, kdyby tady byl. Ten stesk po něm a to, že kdybychom tady spolu mohli trávit nějakou dobu, tak bych se třeba necítila tak hrozně opuštěná, jak jsem se v Praze cítila, když jsem tady byla," dodala.

Svým dílem vzbudila Gottová velkou pozornost nejen široké veřejnosti, ale i hudebních kritiků. Ti k jejímu počinu nejsou příliš shovívaví. Například hudební publicista Josef Vlček se k její publikované písni vyjádřil velmi kriticky, zejména směrem k vokální interpretaci. "Dominika má na svůj věk zajímavý, ale trochu starý hlas. Jako interpretka je ale nic moc. Člověk má pocit, že to čte rovnou z papíru. Skladba připomíná francouzské šansony z 50. let. Čili je sto let za opicemi."

Další reakce z řad hudebních publicistů se pozastavovaly nad volbou pěveckého hosta ve skladbě, italského hudebníka Gabriela Grillotta, který svůj part zpívá ve francouzštině. "Recitace Dominiky Gottové mi dává smysl, evidentně jí šlo o to, aby byl text srozumitelný a jasný. Ale proč pak Grillotti zpívá francouzsky, čemuž devadesát procent národa nerozumí? Každý nemá čas číst překlad. Tento krok nechápu," vytkl dramaturg Petr Burda.

V řadách obyčejných posluchačů si ale píseň svoje fanoušky našla a jen za prvních pár dnů má na internetu desítky tisíc shlédnutí a v komentářích nešetřili chválou. "Krásná písnička. Dominika to určitě neměla lehké, tak ji prosím nesuďte. Nikdo nevíte, jak byste její situaci zvládli vy," zastala se Gottovy dcery jedna z uživatelek. "Je dobře, že se ze svých citů vyzpívala, je to pro ni taková katarze," myslí si další z účastníků debaty pod videoklipem.