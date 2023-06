Drew Barrymore se nemůže dočkat smrti své matky. Ráda by to ale cítila jinak

Od svých rodičů se herečka Drew Barrymore odstřihla už ve čtrnácti letech, kdy požádala soud, aby ji uznal jako plnoletou, a on jejímu přání vyhověl. Tehdejší dětská hvězda vinila své rodiče Ildiko Jaid a Johna Drewa Barrymorea ml. z toho, že kvůli nim propadla drogám. Což byla v podstatě pravda, protože oni místo toho, aby ji posílali do školy, brali ji s sebou na divoké večírky.

Přestože herečka časem dokázala svému, dnes již zesnulému otci a matce odpustit, přiznala, že trochu závidí svým kamarádkám, které už jsou bez rodičovských pout. "Všechny jejich mámy jsou na onom světě, ale moje máma ne. Já ten luxus nemám. Ale nemůžu se dočkat," přiznala v novém čísle časopisu Vulture.

I když se nestydí tento svůj pocit přiznat, dodává, že by byla ráda, kdyby to cítila jinak. "Nechci žít ve stavu, kdy bych si přála, aby někdo odešel dřív, než je mu souzeno, abych se mohla pohnout dál. Já vlastně chci, aby byla šťastná, aby se jí dařilo a aby byla zdravá," tvrdí herečka, která svou matku přes všechno stále finančně podporuje. "Musím se posouvat vpřed i přesto, že je pořád na této planetě. (…) Není mi to jedno. Nikdy mi to nebude jedno," uzavřela smutně.