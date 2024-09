"Dovolená je pro mě za trest," říká Lucie Vondráčková

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková patří k lidem, kteří mají energie na rozdávání. Dobře si ale uvědomuje, že její tempo je nezvyklé a rozhodně ho nechce svému okolí vnucovat. "To si nechávám pro sebe, protože mi vyhovuje a jsem tak vlastně v klidu," říká Vondráčková s tím, že netuší, jestli to od ní mohou její dva synové odkoukat.

"Já nevím, jestli se to dá naučit. Myslím, že to musí mít člověk v sobě, musí být asi trošku mišuge, aby tohle dělal. Většina mých kamarádů a známých má ráda odpočinek a dovolené. Pro mě to je trošku utrpení, ale také si to někdy naordinuji kvůli dětem. Myslím, že to musíte mít v sobě, takovou vrtulku v zadku," vtipkuje Lucie, kterou čeká pracovně opravdu velmi nabitý podzim. A jak vypadá její běžný pracovní den?

"Většinou ráno točím seriál Ulice, potom jdu na zkoušku muzikálu Tajemství, pak mám trénink StarDance, mezitím mám děti, jejich kroužky, svačiny, obědy a podobně a pak večer hraji v divadle," vyjmenovává pro iDnes své denní aktivity. K tomu je ale ještě potřeba přičíst to, že se po Praze nejraději pohybuje pěšky a denně tak nachodí desetitisíce kroků.