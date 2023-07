Doufám, že se nebude odvolávat, říká o rozsudku Patrasové Slováček

Když minulý rok v květnu nabourala zpěvačka Dagmar Patrasová nedaleko svého domu na pražských Vinohradech do automobilu a následně betonové zábrany, odmítla se podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Přesto ji minulý týden soud ve zrychleném řízení shledal vinnou z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to jí hrozí maximálně podmínka, veřejně prospěšné práce a pětiletý zákaz řízení.

Zpěvačce však běží osmidenní lhůta na odvolání. Pokud by tak učinila, případ by šel znovu k soudu, kde už by ale mohlo dojít i k vynesení rozsudku odnětí svobody. "Je mi to všechno moc líto," kála se Patrasová poté, co se verdikt dozvěděla. A vyjádřil se i její manžel, saxofonista Felix Slováček. "Co vám mám na to říct? Veřejně prospěšné práce Dádě rozhodně neuškodí. Naopak. Já to ale nechci komentovat," řekl Blesku s tím, že by byl rád, aby manželka rozhodnutí akceptovala. "Doufám, že ji nenapadne se odvolat," dodal.

Není to bohužel zdaleka poprvé, co má Patrasová problémy se zákonem právě kvůli řízení v opilosti. V roce 2019 za stejnou věc dostala pokutu 150 tisíc korun a zákaz řízení.