Donna z Beverly Hills 902 10 vyrůstala v luxusu, dnes žije s pěti dětmi v karavanu

Herečka Tori Spellingová prochází náročným obdobím. Po osmnácti letech se jí definitivně rozpadlo manželství s hercem Deanem McDermottem a s pěti dětmi se vystěhovala do kempinku. Důvodem byly plísně, kterými byl její pronajatý dům zamořen a které zejména jejím dětem způsobovaly početné zdravotní potíže.

Nad důvody, proč si jako útočiště vybrala stanové městečko, se její okolí, včetně McDermotta, pozastavuje. Ačkoli její finanční situace není ideální, není prý odkázaná na tak extrémní životní styl. Proto média spekulují, že jediným důvodem, proč tohle dělá, je snaha vyvolat soucit a rozběhnout další byznys.

Spellingová však už v minulosti přiznala, že s penězi nikdy neuměla vycházet. "Není to moje chyba. Jsem holka z bohaté rodiny, která uvízla v životě střední vrstvy. Byla jsem vychována v bohatství. Mé standardy jsou směšně vysoké. Nemůžeme si dovolit takový životní styl, ale když vyrostete se stříbrnou lžičkou v puse, je těžké přejít na plastovou," napsala ve své autobiografické knize Spelling It Like It Is.

To, že nevěděla, jak nakládat s financemi, si dobře uvědomovali i její rodiče. Kariéru totiž Spellingová udělala v neposlední řadě i díky tomu, že byla dcerou producenta Aarona Spellinga, v jehož projektech vystupovala. Beverly Hills 902 10 byl jedním z nich. Současně vyrůstala v okázalém luxusu. Když ovšem dostala ve svých sedmnácti letech roli Donny, za kterou dostávala i slušný honorář, rozhodl se Spelling, že je čas, aby se finančně osamostatnila. To ovšem vedlo k stotisícovým dluhům na jejích kreditních kartách.

Její rozhazovačná povaha byla nakonec i důvodem, proč jí otec po smrti odkázal ze 600milionového dědictví "pouze" 800 tisíc dolarů. Zbytek zdědila její matka, která naložila s penězi rozumněji, investovala je do fondu ve prospěch svých vnoučat. Spellingová jí přesto nedovedla dlouhou dobu odpustit, měla pocit zrady. Své dědictví nicméně brzy utratila do posledního haléře. Během těžkého období jí ovšem matka pomáhá, finančně podporuje svá vnoučata a pro dceru opatřila i rozvodové právníky.