Dominika Myslivcová čelí těžkému rozchodu

Dominika Myslivcová prochází mimořádně náročným obdobím. Ačkoli si vždy přála, aby její rodina zůstala pohromadě, se svým partnerem Zdeňkem se rozchází. Jejich vztah procházel dlouhodobou krizí, kterou Dominika skrývala několik měsíců. Zejména kvůli společnému synovi Derianovi.

Dominika se Zdeňkem krizi neustáli

Dominika prolomila mlčení příspěvkem na svém Instagramu. "Kde je tatínek? Jsi ještě s otcem Derianka? Rozešli jste se? Podobné typy zpráv mě doprovázejí dennodenně už pár měsíců. Dlouho jsem se na toto téma nechtěla vůbec vyjadřovat a na podobné otázky, ať už ze strany médii, anebo vás, mých sledujících, mlžila. Hodně mlžila. Nepatřím mezi ty, kteří křičí své soukromé problémy do světa nejlépe hned ten den, anebo se hroutí ve Stories. A i když se k vám snažím být vždy upřímná, tady mi to úplně nešlo. Jsem taky jen člověk a potřebovala jsem čas to všechno vstřebat," rozpovídala se.

"Když s někým máte dítě, asi vás nenapadne, že za pár měsíců budete brát nohy na ramena a stěhovat se o dům dál. Ne, nenapadlo mě to. Vždy jsem si pro malého přála úplnou rodinu, to bez debat. Ale abych byla upřímná, co se nás týče. Jako rodina jsme nefungovali vlastně nikdy. S otcem Derianka máme naprosto jiné priority a naprosto jiné hodnoty. Proto jsem se rozhodla se od něj začátkem května odstěhovat," uvedla.

Myslivcová neskrývala ani své obrovské zklamání. "Jako pro každou mámu je i pro mě nejdůležitější náš syn a chci pro něj jen to nejlepší. Přeju si, aby viděl mámu, která je šťastná, spokojená, silná, a abych z něj vychovala gentlemana, který má respekt a úctu k ženám. Chci, aby vyrůstal v prostředí, kde je klid, pohoda, láska, a to se mi momentálně daří. A i když nám to nevyšlo, odnáším si z tohoto vztahu to nejvíc, co jsem mohla, a to je nekonečno lásky od mého syna," dodala.

Zakončeno slzami

Po oznámení konce vztahu zaplavili fanoušci Dominiku dojemnými vzkazy. Influencerka přiznala, že ji to hluboce zasáhlo a neubránila se slzám. "Chtěla jsem vám poděkovat. Od rána mi chodí miliony zpráv. Říkala jsem, že nebudu brečet ve Stories a nemám to ani v plánu. Dneska jsem ale brečela. Mě to tak neskutečně dojalo. Dodali jste mi sílu a energii, kterou jsem necítila poslední čtyři měsíce," uvedla Myslivcová.