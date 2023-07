Dominik Hašek si užívá pozdní otcovství. S dvouletým synem byl na party u Petra Jandy

Legendární hokejový brankař přišel se svojí rodinou na garden party, kterou pravidelně pořádá hudebník Petr Janda na zahradě svého domu u Stříbrné Skalice. Hašek s partnerkou i synem ochotně zapózoval před objektivy fotoaparátů a pochlubil se i kostýmem, který byl na akci pořádané ve stylu mexické fiesty povinný.

S bývalou manželkou Alenou má Hašek už dvě dospělé děti, syna Michaela a dceru Dominiku, která se věnuje zpěvu. Pozdní otcovství se synem Honzíkem si náležitě užívá: "Číslo jedna je teď můj syn. Ano, Honzík, naše láska - moje a mé ženy. Snažím se ho učit, předávat mu zkušenosti," prozradil Hašek pro Radiožurnál Sport a dodal: "Chci říct, že starší, nebo mladší tatínek… Je úplně jedno, kolik vám je. Vždycky jste tatínek, snažíte se dělat to co nejlíp a samozřejmě děláte chyby, ale podstatné je snažit se o to, dělat to co nejlíp."

Hašek se se svou první manželkou rozešel v roce 2012 po třiadvaceti letech. Poté tvořil tři roky pár s Libuší Šmuclerovou, během léta 2015 se rozešli. Následně začal žít s partnerkou Lenkou a v říjnu 2021 se jim narodil syn Jan.