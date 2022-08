Čech Dominik Chabr vyhrál světovou soutěž Man of the Year. Finále se konalo na Bali

Vítězem mezinárodní soutěže Man of the Year (Muž roku) na indonéském ostrově Bali se v neděli stal osmadvacetiletý Čech Dominik Chabr. Sdělil to pořadatel české soutěže Muž roku David Novotný. Právě z tuzemského klání, ve kterém loni skončil třetí, se Chabr do Indonésie kvalifikoval. Druhý za ním se umístil reprezentant Vietnamu, třetí byl zástupce Ukrajiny.