Dokument o Beckhamovi donutil jeho milenku promluvit. "Dělá ze sebe chudáka," zuří

"Musí převzít odpovědnost. Představuje se jako oběť a ze mě dělá lhářku," rozohnila se v rozhovoru pro Daily Mail bývalá nizozemská modelka Rebecca Loosová. Právě ona je tou ženou, se kterou údajně měl poměr fotbalista David Beckham, když v roce 2003 působil v klubu Real Madrid. Loosová je nyní vdaná a žije posledních 14 let v Norsku, kde vyučuje jógu a pracuje jako zdravotní sestra.

Popudilo ji však, jak o jejich údajném románku informuje čtyřdílný dokument, který je momentálně velkým hitem na platformě Netflix. Rozhodla se proto vše povyprávět ze svého úhlu pohledu. Popsala například noc, kdy spolu měli sex. "Vzpomínám si, jak jsem se na něj otočila a řekla mu, že má takové štěstí, že může mít jakoukoliv holku. David se mi podíval do očí a řekl, že tohle ještě nikdy neudělal. Pomyslela jsem si jen: Páni! Bláhově jsem mu naletěla," říká Loosová.

Zavzpomínala také na to, co ji před lety přimělo, aby s jejich intimním tajemstvím vyšla na veřejnost. Podle všeho to byl fakt, že jejich lechtivou konverzaci Beckham ukazoval kamarádům a pak se jí společně smáli. "Velmi mě to zasáhlo. Tahle bolest mě utvrdila v tom, že nemá cenu držet naši aféru dál pod pokličkou," dodala bývalá modelka.

Kauzu před dvaceti lety odstartovalo právě zveřejnění zpráv, které si měl slavný fotbalista s Loosovou posílat. Ty vyšly v týdeníku News of the World. "Když tě vidím, chci tě slyšet vzdychat a sténat. Už se nemohu dočkat," napsala údajně Loosová. "Neboj se, uslyšíš. A já tě chci slyšet křičet," měla znít Beckhamova odpověď.