Mahulenu Bočanovou čekalo po návratu z dovolené překvapení, které ji až rozbrečelo

Tyto Vánoce se po mnohých letech rozhodla Mahulena Bočanová strávit v teple. Ještě na Štědrý den se spolu s dcerou Márinkou trpící autismem vypravily na dovolenou, kterou strávily na kanárském ostrově Tenerife. Aby to ovšem nebyl jen promarněný čas, svěřila svůj dům malíři, kterého si posléze nedovedla vynachválit.

"Po dobu našich prázdnin jsem nechala vymalovat celý dům," napsala ve svém příspěvku na Facebooku tento týden Bočanová. "Dlouho jsem hledala někoho, komu mohu nechat klíče a zmizet, nezruinuje mě (můj dům je na vymalování fakt peklo), a po návratu jsem hodinu stála uprostřed domova a bulila radostí."

Firma, kterou objednala, šla totiž o krok dál a opravila v jejím domě všechno, co pomalu dosluhovalo. "Nejen, že bylo luxusně vymalováno a uklizeno a debordelizováno a opraveno, co tady nikdy nikdo za dvanáct let neudělal, ale jako bonus mi pan malíř s kamarádkou a jejím synem ještě zdarma udělali podlahu!" rozplývala se nad skvělým servisem Bočanová.

Malíře a jeho kolegy dojal totiž příběh dvaadvacetileté Márinky, která kvůli svému handicapu vyžaduje celodenní komplexní péči. "Prý ať tý holce uděláme radost, nemá to jednoduchý," pokračovala herečka a nešetřila nadšením z řemeslníků, kterým práci na svém už poněkud vybydleném domu přenechala: "Bože, děkuju za lidi se srdcem, které nějak přitahuji a čím dál častěji mi přicházejí do života! Nikdo po mně nechtěl žádnou reklamu, možná mě i sprdnou, že to tady veřejně píšu, ale toto jsou ti moji andělé, co mi udělali největší radost od narození mojí dcery!"

Na svém účtu zveřejnila i jména a odkazy na lidi, kteří za krásným gestem stáli. "Vrátila jsem se do ráje! Děkuju! Vy dva byste se tímto měli živit a byli byste miliardáři," nešetřila chválou a jmenovala, co všechno udělala firma nad rámec původní dohody: "Vše opraveno: šuplíky, zásuvky, žárovky, lišty, malby, obrazy, skla, poličky, kličky a dveře, zámky, odpady, rez, krb… asi se picnu!" zakončila svůj příspěvek dalším poděkováním.