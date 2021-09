Dojatou Decastelo překvapilo přání k narozeninám od kolegů ze Slunečné

Herci ze seriálu Slunečná jsou jedna velká parta, která se navzájem podporuje a dělá si radost. Že mezi herci z tohoto seriálu není přátelství jen naoko, okusila i herečka Eva Decastelo, která 12. září 2021 oslavila třiačtyřicáté narozeniny. Kolegové Denisa Nesvačilová, Lukáš Langmajer, Roman Tomeš a Lucie Benešová během moderování show Slunečné léto Evu Decastelo zaskočili dortem a dárkovým košem.

„Zní to divně, ale opravdu jsem to nečekala a rozplakala jsem se. Nenapadlo mě, že si vzpomenou, lidi pod pódiem zazpívali a byla jsem z toho celá naměkko. Uvědomila jsem si, že to, co se povedlo se Slunečnou, propojení seriálu a fanoušků… Myslím si, že se to s žádným českým seriálem ještě nepovedlo, aby si všichni byli tak blízko. Byl to krásný pocit,“ uvedla pro Primu.

Její manžel a scenárista René Decastelo je autorem projektu Slunečná. Pro oblíbený seriál, který měl premiéru 11. ledna 2020, napsal námět a scénář. Herečka si známého scenáristu vzala v roce 2009 v době, kdy očekávala jejich první miminko, syna Michaela. O rok později porodila Decastelo jejich druhé dítě, dceru Zuzanu. Seriál Slunečná je rodinným byznysem klanu Decastelo. Michael a Zuzana hrají v seriálu děti místní cukrářky, kterou ztvárňuje Eva.

"V neděli jsem byla s rodinou na slavnostním obědě a manžel to vyšperkoval ještě tím, že pozval kamarádku (Martinu Gavriely, pozn. red.), kterou jsem léta neviděla. Je to dokonalý muž. Nemusím nikdy nic naznačovat, zmiňovat, vždy se trefí do dokonalého dárku. Je to typ muže, který pozná, že jste byla u kadeřníka, máte nové oblečení, stejně tak ví, co mám ráda," prozradila o manželovi Decastelo.

"Moc všem děkuji za přání k narozeninám. Moc si vážím vašeho času. Já si dnešek užila obklopena rodinou a láskou. Na druhé fotce je nejkrásnější dárek od našich dětí. A také jsem poprvé v životě měla dvojitý dort. Můj druhý tatínek má totiž narozeniny hned den po mně tak jsme to spojili," dodala ke svému příspěvku na sociální síti seriálová cukrářka Zuzana Dolejšová.