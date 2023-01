"Divím se, že to ženy doma s dětmi nebaví," říká herec Jiří Štrébl

Dnes už jsou děti herce Jiřího Štrébla, kterého diváci znají například z nekonečného seriálu Ulice, dospělé. On však stále vzpomíná na čas, který s nimi strávil coby otec na "mateřské". "Byly to nejhezčí roky života, jednoznačně. Bylo krásný být doma s malými dětmi. Vždycky se divím, že si - většinou - ženy, protože ty bývají s dětmi doma, stěžují, že je to nebaví. Mě to bavilo ohromně. Možná proto, že už jsem byl starší rodič," řekl Super.cz herec.

Uznal ale také, že jeho výhodou bylo, že měl pravidelně možnost vyrazit do společnosti a od dětského světa si tak trochu odpočinout. "Je pravda, že jsem na rozdíl od maminek čtyřikrát pětkrát za měsíc šel večer hrát divadlo a pak poseděl s kamarády. Což stačí, jde o takové odlehčení. Víc jsem toho neměl, dny jsem trávil s dětmi. Fakt, fantastický, nádherný," zavzpomínal otec dvaadvacetiletého Eduarda a o rok mladší Ester.

Pro pobavení přidal i historku o tom, jak velmi těžce zvládal určité aspekty péče o miminka. Podle vlastních slov je velmi přecitlivělý na pachy, a tak pokaždé, když musel nějakou ze svých ratolestí přebalit, zvracel. "Materiál mi nevadil, ale ten smrad. Skutečně trvalo několik měsíců, než jsem tohle překonal," dodal se smíchem Štrébl.