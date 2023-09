"Díky modelaci prsou se mám více ráda," prozradila herečka Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková o plastice prsou uvažovala už jako mladá, bezdětná holka. "Vyrostla jsem v rodině, kde velká prsa nepatřila k něčemu, co je hodno obdivu a krásy. Naopak. Nepraktická zátěž," uvedla v červnu na svém Instagramu. Během puberty se pak vztah k jejímu tělu, kdy se stala často cílem nechtěné pozornosti mužů, ještě zhoršil.

Začátkem tohoto roku proto dvojnásobná matka podstoupila modelaci poprsí. V rozhovoru pro iDnes.cz nyní přiznala, že zákrok jí pomohl se sebepřijetím. Na otázku, jestli se teď má víc ráda, herečka odpověděla: "Musím říct, že jo. I když mě vlastně netěší, čeho je to následkem. K sebelásce se určitě dá dojít i jinak. Ale ano, velmi mi to pomohlo."

Krejčíková zároveň přiznala, že se vnímá jako typická žena, i když jí dlouho trvalo, než v sobě "ženskost úplně otevřela". A jako ženu ji samozřejmě zajímají i praktické stránky rodinného života, třeba vysoké ceny potravin: "Nedovedu si představit, kdyby to pokračovalo tímhle způsobem, jak by si pak třeba rodiny s dětmi mohly dovolit odjet na dovolenou. Čtyřčlenná rodina, to už dneska není vůbec žádná legrace, všechno zaplatit. Uvidíme," říká Krejčíková a jedním dechem dodává: "Mohly by se třeba zrušit peníze, mohl by se udělat úplně jiný systém… Já na to nemám hlavu. (smích) Ale tak si o tom občas přemýšlím."

